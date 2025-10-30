Trump junto a Xi: "Tendremos una reunión exitosa, aunque es un negociador muy duro"

"Tendremos una reunión muy exitosa, no tengo duda, pero es un negociador muy duro, eso no es bueno", dijo con una sonrisa mientras se estrechaba la mano con Xi frente a las cámaras en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad surcoreana de Busan.

Posteriormente, pasaron a otra sala, se sentaron en una mesa junto a sus dos delegaciones y Trump dijo que "es un gran honor estar con un amigo de tanto tiempo".

"Vamos a tener unas conversaciones, ya estamos de acuerdo en muchas cosas, pero el presidente Xi es un gran líder de un gran país y creo que vamos a tener una gran relación", agregó.

Xi y Trump iniciaron este jueves su reunión, la primera desde que el republicano regresó al poder, en busca de un acuerdo para resolver las disputas comerciales que enfrentan a las dos mayores economías del mundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se espera que los mandatarios, que no se ven desde el G20 celebrado en Osaka (Japón) en 2019, aborden una amplia agenda que incluye, además de los aranceles, el futuro de TikTok en EE.UU. y la situación de Taiwán, entre otros asuntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, Washington aplica aranceles del 30 % a los productos chinos y Pekín del 10 % a los estadounidenses, tras haber alcanzado picos del 145 % y 125 %, respectivamente, cuando Trump inició en abril la guerra arancelaria.