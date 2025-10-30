Turkish Airlines anuncia un crédito de 412 millones de dólares del Banco de China

Estambul, 30 oct (EFE).- La aerolínea turca Turkish Airlines anunció este jueves un acuerdo con el Banco de China, que le concederá un crédito de 2.900 millones de yuanes (unos 412 millones de dólares/355 millones de euros), para ampliar su flota y nuevos proyectos de infraestructura en el aeropuerto de Estambul.