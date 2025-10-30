Turquía valora la compra de 20 Eurofighters al Reino Unido en un tercio menos que Londres

El acuerdo de compra fue firmado el lunes pasado en Ankara entre el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, y el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

"Las 20 unidades de Eurofighter Typhoon de nueva producción, con los equipos y munición de diferentes tipos y cantidades tienen un valor de aproximadamente 5.400 millones de libras esterlinas", precisó en un comunicado el Ministerio de Defensa turco.

El mismo lunes de la firma del acuerdo, un comunicado del Gobierno británico había asegurado que "se han garantizado miles de puestos de trabajo de alta cualificación, al firmar Reino Unido y Turquía un contrato para 20 cazas Eurofighter Typhoon británicos por valor de hasta 8.000 millones de libras" (9.000 millones de euros).

Ankara lleva años negociando para renovar sus Fuerzas Aéreas con 40 aviones del cazabombardero Typhoon, fabricado por Eurofighter, un consorcio de empresas de Reino Unido, Alemania, España e Italia, ante la dificultad de conseguir los modernos F-35 estadounidenses.

El ministro de Defensa turco, Yasar Güler, adelantó el lunes pasado que Turquía tiene previsto comprar otros 12 cazas Eurofighter a Catar y 12 a Omán, países clientes pero no miembros del consorcio europeo, tratándose por lo tanto de ventas de segunda mano.