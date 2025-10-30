Ucrania dice haber repelido 55 ataques rusos durante las últimas 24 horas en Pokrovsk

Según las últimas informaciones publicadas por la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState, los rusos siguen empleando su táctica de sobrepasar las defensas ucranianas infiltrando en la ciudad a grupos de entre cinco y diez hombres con el objetivo de acumular grupos lo suficientemente compactos para presentar batalla a los ucranianos desde dentro.

Testimonios de soldados ucranianos recogidos por DeepState indican que los rusos infiltrados tratan de evitar los combates y se esconden esperando la llegada de más grupos pequeños con los que agruparse.

En su discurso a la nación de anoche, el presidente Volodímir Zelenski dijo que la situación más difícil para Ucrania en el frente está en estos momentos en Pokrovsk, donde Rusia concentra el mayor número de efectivos. “Los ocupantes intentan consolidar sus posiciones por todos los medios, y cada invasor eliminado allí es un logro para el conjunto de nuestro país”, dijo.

El presidente ucraniano también se refirió sin dar demasiados detalles a la situación en Kúpiansk, una ciudad más pequeña pero también importante por sus conexiones ferroviarias privilegiadas situada en la región de Járkov del noreste de Ucrania.

“La situación en Kúpiansk sigue siendo difícil, pero nuestras tropas han incrementado su control (de la ciudad) en los últimos días. Continuamos defendiendo nuestras posiciones”, dijo Zelenski.

Según el Estado Mayor ucraniano, las tropas de Kiev repelieron en esa zona del frente 15 ataques rusos durante la pasada jornada.

Según dio a entender el miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin, tropas ucranianas estarían rodeadas allí por las fuerzas rusas. Putin pidió a Kiev que ordene a sus soldados rendirse como ocurrió en el primer año de la guerra cuando Ucrania perdió por completo la ciudad de Mariúpol y centenares de militares ucranianos se entregaron y fueron tomados como prisioneros de guerra por los rusos.

Ucrania reaccionó con un comunicado del Ejército negando que sus tropas estén rodeadas en Kúpiansk.