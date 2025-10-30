Un soldado muerto y cinco heridos por ataque con explosivos en el suroeste de Colombia

El soldado asesinado era Johan Cuéllar Gaitán, quien falleció tras un ataque atribuido a la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC.

"El hecho se registró cuando las tropas realizaban un movimiento táctico motorizado. (...) En este sector fueron atacados con un artefacto explosivo improvisado instalado a un costado de la vía", apuntó el Ejército en un comunicado.

El Ministerio de Defensa de Colombia condenó el "cobarde" ataque, que describió como "acto terrorista".

"Los criminales activaron un artefacto explosivo improvisado al paso de los uniformados, un acto terrorista que constituye una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario", expresó la cartera en X.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados históricamente por el conflicto armado colombiano e incluso después de la firma de la paz con la antigua guerrilla de las FARC siguió siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, pero también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.

Durante los últimos meses, varios eventos similares con explosivos cerca de puestos policiales se han cobrado la vida de policías, soldados y civiles en esa región.