Venezuela envía 46 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba y Jamaica tras el paso de Melissa

En una declaración al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el canciller, Yván Gil, señaló que veintiséis toneladas se enviarán a Cuba y unas veinte a Jamaica, en vuelos de la aerolínea estatal Conviasa.

Además, el ministro venezolano de Exteriores dijo que en "los próximos días" zarpará un barco con tres mil toneladas de ayuda hacia Cuba.

Gil explicó que en el cargamento hay alimentarios e insumos médicos y de infraestructura, sin ofrecer mayores detalles.

"El paso del huracán nos exige salir al frente con la ayuda especial a la República de Cuba, Jamaica y otros pueblos", añadió el canciller.

Por su parte, el embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Luis Mayo, agradeció al Gobierno de Nicolás Maduro el envío de la ayuda y destacó que la solidaridad del chavismo es permanente hacia la isla caribeña.

"No hay la más mínima duda de que todo ese apoyo solidario que ha brindado el pueblo bolivariano hacia el pueblo cubano es un gran refuerzo, un batallón de refuerzo", apuntó Mayo.

El huracán Melissa, que ha pasado de categoría 5 a 2 y avanza hacia Bermudas, deja un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

En Cuba dejó a millones de personas sin flujo eléctrico e incomunicados, municipios inundados y aislados, viviendas derrumbadas, cultivos anegados y cuantiosos daños materiales.