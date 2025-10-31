Al menos 10 muertos en protestas que sacuden Tanzania desde las elecciones, según la ONU

"Hemos recibido informaciones fidedignas que indican que al menos 10 personas murieron en Dar es Salaam (este), Shinyanga (norte) y Morogoro (este), cuando las fuerzas de seguridad emplearon armas de fuego y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes", señaló la ONU en comunicado este viernes.

"Hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que se abstengan de usar fuerza innecesaria o desproporcionada contra los manifestantes, incluidas armas letales, y para que hagan todo lo posible por reducir las tensiones", añadió la organización, al destacar que la población "debe manifestarse pacíficamente".

La Oficina del ACNUDH urgió también a las autoridades tanzanas a restaurar internet en el país -restringido desde el miércoles- y a respetar los derechos de la población a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

"Instamos a las autoridades a garantizar investigaciones rápidas, imparciales y efectivas sobre todos los casos de violencia relacionada con las elecciones, y a asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las protestas continuaron este viernes en la tercera jornada de movilizaciones motivadas por denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral, registradas en ciudades como Dar es Salam, Arusha (norte) o Mbeya (oeste).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se teme que "mucha gente" haya muerto por la violencia, aunque no fue posible confirmar oficialmente el número de víctimas, según relataron a EFE residentes de Dar es Salam, donde el Ejército y la Policía patrullan las calles.

La urbe permanece bajo el toque de queda impuesto por el inspector general de la Policía, Camillus Wambura, quien anunció la medida el miércoles y ordenó el despliegue de agentes policiales para garantizar su cumplimiento, junto a efectivos militares.

La presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, fue vista por última vez en público este miércoles, cuando votó en Dodoma, la capital administrativa, donde la Comisión Nacional Electoral Independiente (INEC, en inglés) continúa con el recuento de los resultados.

Se espera que Hassan, de 65 años, que se presentó por el gobernante Partido de la Revolución (CCM, por sus siglas en suajili), obtenga una victoria holgada dada la exclusión de los principales rivales opositores y la represión de las voces disidentes en el país.

El CCM, junto con su predecesor, la Unión Nacional Africana de Tanganica (TANU, en inglés) está en el poder desde la independencia de Tanzania en 1961.