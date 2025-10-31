Mundo
31 de octubre de 2025 - 10:35

Al menos 16 personas sufren lesiones en choque de autobuses en ciudad paraguaya

Asunción, 31 oct (EFE).- Al menos 16 personas resultaron con lesiones leves tras el choque, este viernes, de dos autobuses de transporte urbano en la ciudad de Villa Elisa, aledaña a Asunción, la capital de Paraguay, informaron fuentes oficiales.

Por EFE

Los pasajeros sufrieron golpes en la cabeza por el impacto de un autobús contra la parte trasera de otro que estaba estacionado, indicó a EFE Marcos Rolandi, teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa.

La fuente agregó que como medida preventiva todos fueron trasladados a un centro médico.

Un agente de la Policía Nacional declaró a Radio Ñandutí que el siniestro solo causó daños materiales en los vehículos e indicó que los conductores fueron trasladados a una comisaría para ser sometidos a pruebas de alcoholemia.