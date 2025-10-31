Andrés es retirado del registro oficial de la nobleza británica

En la lista de este registro, conocido como 'Roll of the Peerage' y en la que aparecen los miembros de la familia real con títulos específicos, ya no figura Andrés como príncipe y duque de York.

El ducado de York fue un título que la fallecida Isabel II le concedió a su hijo cuando se casó en 1986 con Sarah Ferguson.

Además de los títulos de príncipe y duque, el monarca le retiró ayer a su hermano el tratamiento de 'Su Alteza Real" y dispuso que abandone Royal Lodge, la lujosa residencia de Windsor en la que vivía con Ferguson, de la que está divorciado, y por la que no pagaba renta.

El jefe de Estado tomó esta decisión después de semanas de controversia por el pasado vínculo de Andrés con Epstein y las revelaciones contenidas en un libro de la estadounidense Virginia Giuffre, quien se suicidó a principios de este año y que afirmó que el antiguo príncipe abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad.

Andrés tendrá ahora el trato de un plebeyo y, según los medios, vivirá en una vivienda en Sandringham, de propiedad privada del rey, quien además se hará cargo de los gastos de su hermano.