APEC cierra hoy una cumbre marcada por el conflicto entre libre comercio y proteccionismo

Líderes como el presidente chino, Xi Jinping, su homólogo chileno, Gabriel Boric, o la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, comenzaron a llegar al lugar de la cumbre en la ciudad meridional de Gyeongju para el segundo y último día del encuentro, mostró la organización en directo.

Además de las discusiones multilaterales en el marco del foro, buena parte de la atención se ha centrado en los encuentros bilaterales mantenidos por Xi en ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Lee tiene previsto reunirse con el mandatario chino antes de que finalice la cumbre, un encuentro en el que Seúl ya anunció que la desnuclearización de Corea del Norte formará parte de las discusiones. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirá con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, y con el presidente de Chile, Gabriel Boric.

Trump se reunió el pasado jueves con el presidente chino en la ciudad surcoreana de Busan, llegando a una serie de acuerdos que suponen una desescalada de las tensiones comerciales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El republicano se marchó de Corea del Sur ese mismo día de vuelta a Washington, sin participar en la cumbre de líderes que oficialmente dio comienzo el viernes, y dejó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, como representante de EE.UU. ante el foro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero la sombra de su cumbre bilateral con Xi planeó por todo el evento, en el que varias de las economías del grupo trataron de poner en valor la importancia del multilateralismo para hacer frente a los desafíos del futuro, como la integración de la Inteligencia Artificial (IA) o la crisis climática.

El propio Xi, gran protagonista de la cumbre tras la partida del estadounidense, se presentó este viernes como defensor del libre comercio, defendiendo en una intervención ante el foro la necesidad de crear un "entorno económico regional abierto y promover el comercio, la liberalización y la facilitación de las inversiones".

La APEC, fundada en 1989 con el objetivo de fomentar la integración comercial, agrupa a 21 territorios de Asia y América bañados por el océano Pacífico: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.