Arévalo de León presenta una querella contra fiscal por intento de retirarle la inmunidad

La acción legal, adelantada por el gobernante el jueves, fue interpuesta ante el Juzgado de Paz de turno por los presuntos delitos de abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, infracción de privilegio, obstrucción de justicia y tráfico de influencias, según informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala.

El mandatario anunció ayer durante la conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, que emprendería acciones legales contra Curruchiche por considerar que ha actuado fuera de la ley.

Esto tras referirse a la solicitud de retiro del derecho de antejuicio que planteó esta semana el Ministerio Público contra él y la vicepresidenta Karin Herrera, a quienes señala de tener vínculos con la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.

"Este nuevo antejuicio que han solicitado es una ridiculez. Es un caso ridículo más, es un ejemplo perfecto del tipo de medidas espurias que constituyen este tipo de intentos de desestabilización del poder por medio de la acción judicial, que se llama ‘lawfare’, que se está llevando a cabo en distintos países y lugares", aseveró el mandatario.

Las autoridades del Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por la Unión Europea y Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción, suman al menos cinco solicitudes similares en contra del mandatario desde 2023, por diversos motivos, sin éxito hasta la fecha.

El último intento de la Fiscalía de despojar de su inmunidad al presidente y a la vicepresidenta, lanzado el pasado miércoles 29 de octubre, argumenta un posible delito de incumplimiento de deberes por la fuga de veinte pandilleros de la prisión de máxima seguridad Fraijanes II, al sureste de la Ciudad de Guatemala, caso por el que ya se han capturado a 24 miembros del Sistema Penitenciario.

La querella del presidente se produce en un clima de alta tensión institucional, donde la Fiscalía insiste en vincular a Arévalo de León con la responsabilidad de la fuga carcelaria, mientras que el mandatario ha acusado a la fiscal general, María Consuelo Porras, de ser una "enemiga de la patria".