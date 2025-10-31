Arrestan a magnate y excandidato presidencial de Guyana imputado por fraude en EE.UU.

Ambos comparecieron esposados ante el Tribunal de Magistrados de Georgetown y, al ser cuestionados por EFE, afirmaron que sus arrestos son "una persecución política".

La Fiscalía de Guyana informó en un comunicado que la Policía procedió a las detenciones después de que el Tribunal de Magistrados de Georgetown emitiera una orden judicial tras recibir ayer una solicitud de extradición del Gobierno de EE.UU.

Mohamed y su padre Nazar fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense en junio de 2024 por no incluir más de 10.000 kilogramos de oro en declaraciones de importación y exportación, eludiendo así pagar más de 50 millones de dólares en aranceles aduaneros.

A principios de este mes de octubre, fueron acusados por un gran jurado de Florida (EE.UU.) por fraude y lavado de dinero vinculados al contrabando de oro y la compra e importación de un automóvil de lujo.

En esas fechas, negando las acusaciones contenidas en la acusación formal de 11 cargos, Mohamed adelantó que él y su padre impugnarán cualquier solicitud de extradición de EE. UU.

Su negocio familiar incluye cambio de divisas, minería de oro y bienes raíces, y Mohamed, de 38 años, es ampliamente reconocido como un filántropo que dona a los necesitados y construye viviendas para los guyaneses.

Mohamed tenía intención de asumir en el Parlamento el próximo lunes como líder de la oposición, después de que su partido Invertimos en la Nación (WIN) quedara segundo en las elecciones del pasado 1 de septiembre.

El gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), liderado por el presidente Irfaan Ali, ganó los comicios al lograr 36 asientos en el Parlamento.