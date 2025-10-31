ASEAN aboga por el desarme nuclear en un foro con Hegseth después de las palabras de Trump

"La ASEAN siempre ha sido un fuerte promotor de una región libre de (armas) nucleares y de destrucción masiva... Hoy ya hay muchas armas nucleares en el mundo y no necesitamos construir más", dijo Kao Kim Hourn en un encuentro de seguridad y defensa de la ASEAN en Kuala Lumpur.

El secretario recordó que el Sudeste Asiático, cuyos Gobiernos se han comprometido con mantener la región libre de armas nucleares, trabajan muy duro para que las potencias nucleares ratifiquen el Tratado de Zonas Libres de Armas Nucleares de la ASEAN, firmado en 1995.

El comentario se produce cuando el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, participa en el foro ministerial de la ASEAN y sus socios, al que también asisten los ministros de Defensa de China, Dong Jun; Australia, Richard Marles; India, Rajnath Singh; y el viceministro de Defensa ruso, Oleg Saveliev, entre otros.

Trump anunció el jueves, a través de la red social Truth, que Estados Unidos iba a reanudar las pruebas nucleares, después de que Rusia realizara maniobras de sus fuerzas nucleares.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", escribió Trump en la plataforma.

No obstante, el mandatario rebajó la importancia del anuncio después.

"Creo que la desescalada, lo que llamaría desnuclearización, sería una gran cosa. Algo de lo que estamos hablando con Rusia y queremos añadir a China si lo hacemos", indicó Trump en el Air Force One de regreso de Corea del Sur, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping.