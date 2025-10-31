Audi México suspende operaciones en planta de Puebla debido a bloqueos de agricultores

"Debido a los bloqueos registrados en diversas autopistas y vías férreas del País, Audi México ha suspendido sus operaciones", indicó la empresa mediante un comunicado.

"La planta de Grupo Audi ubicada en el Estado de Puebla confía en una pronta solución a esta situación para poder reanudar las actividades productivas lo antes posible", añadió.

En 2016, Audi comenzó a producir en México el Audi Q5 y para 2017 más de 150.000 autos fueron producidos en su planta en México en la que trabajan más de 5.000 empleados. En 2022 la planta produjo más de 178.000 Audi Q5 y en 2023 alcanzó un millón de unidades producidas desde su inauguración.

Agricultores de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato bloquearon carreteras y peajes en los últimos días para exigir un precio justo que cubriera sus costos de producción, afectados por la caída del 20 % en el precio internacional del maíz en lo que va del año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy