Autoridades mexicanas arrestan a 13 criminales ligados al Cartel del Pacífico en Sinaloa

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje de vigilancia terrestre en el poblado La Vuelta, en el municipio de Navolato, cuando un grupo de agentes de la Secretaría de Marina detectaron un vehículo con personas armadas, las cuales al percatarse de su presencia los agredieron con disparos de arma de fuego.

Ante ello, los agentes repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación y en su intento de huir, los presuntos criminales ingresaron a un domicilio, donde fueron detenidos.

Fuentes de seguridad y medios locales indicaron que los sujetos capturados son presuntos integrantes de la facción 'Los Mayos' del Cartel del Pacífico, a quienes les aseguraron ocho armas largas, cinco armas cortas, un rifle, 60 cargadores de diferentes calibres, 56 cartuchos útiles, además de tres vehículos y ocho motocicletas.

A los detenidos, las autoridades les informaron sus derechos de ley, y junto con lo decomisado fueron presentados ante del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

En el operativo, además de efectivos de la Semar, participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el estado de Sinaloa, y su capital Culiacán, desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró este año como un grupo terrorista, tras la detención en julio de 2024 de Ismael ‘el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘el Chapo’ Guzmán, lo entregara a Estados Unidos.

Según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024, el conflicto entre 'Los Chapitos' y 'Los Mayos', ha causado más de 1.800 muertos en Sinaloa y más 2.400 desapariciones forzadas.