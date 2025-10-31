Berlín ve en anuncio de Trump reacción a pruebas rusas de sistemas portadores

En una rueda de prensa ordinaria, la portavoz de Exteriores, Kathrin Deschauer, citó al jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, que el jueves en el marco de su gira por Oriente Medio indicó que entiende el anuncio de Trump como "reacción a los ensayos realizados por Rusia de sistemas portadores propulsados y con capacidad nuclear".

Al mismo tiempo reiteró, como ya hizo el ministro, la necesidad de esperar a que se concreten estas declaraciones hechas por Trump para poder posicionarse con más detalle al respecto, y subrayó que, por supuesto, Alemania está en contacto con sus socios estadounidenses.

Agregó que Wadephul apuntó una vez más que es fundamental que los cinco Estados poseedores de armas nucleares sigan respetando las respectivas moratorias sobre la suspensión de los ensayos.

"Como es sabido, Corea del Norte es el único Estado que ha realizado ensayos nucleares en el siglo XXI, de manera que este llamamiento va dirigido en particular al régimen norcoreano", dijo.

