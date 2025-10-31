Boric destaca el compromiso de Chile con el multilateralismo y "no en contra de un país"

"En esta APEC, las economías aquí presentes, nos manifestemos muy firmemente a favor del multilateralismo, no en contra de un país, no en contra de una medida específica sino a favor del multilateralismo", aseguró el mandatario en la ciudad surcoreana de Gyeongju, donde tiene lugar la cumbre, según declaraciones compartidas por su oficina.

En su intervención, Boric defendió el rol de APEC en la promoción del comercio y la inversión, así como la relevancia de detener los enfrentamientos bélicos a nivel mundial.

También puso en valor la estabilidad de la economía chilena, que pese a ser un país "mediano", mantiene tratados de libre comercio con gran parte de las economías del mundo.

Boric, junto con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, y el mandatario de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, anunció este viernes el inicio de negociaciones para un nuevo Acuerdo de Asociación para una Economía Verde (GEPA, por sus siglas en inglés).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La iniciativa está destinada a impulsar el comercio y la inversión en sectores sostenibles, como los combustibles de aviación limpios, los créditos de carbono o las energías renovables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Boric llegó ayer a Seúl y participó en el Seminario Empresarial Chile - Corea del Sur en Seúl, visitó el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea (KIST) y se reunió con el ex secretario general de Naciones Unidas Ban Ki Moon, antes de trasladarse a Gyeongju para la cumbre.

El mandatario anunció además la firma de nuevos convenios entre la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA, en inglés) y los organismos ProChile e InvestChile para fortalecer la cooperación entre las empresas de los dos países.

La cumbre de APEC, que reúne a 21 territorios de Asia y América bañados por el océano Pacífico, se desarrolla con la ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que este jueves protagonizó una mediática reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en la cercana ciudad de Busan antes de partir de vuelta a Washington.