Boric y el presidente surcoreano acuerdan impulsar innovación y cultura durante el APEC

"Ambos Jefes de Estado conversaron sobre la excelente relación bilateral entre Chile y la República de Corea y acordaron avanzar en cooperación cultura e innovación", dijo la oficina de Boric, en un comunicado.

Por su parte, la oficina presidencial surcoreana informó que Lee considera que Chile se está consolidando como un socio clave en América Latina.

"(Lee) también hizo hincapié en que ambos países están trabajando juntos para consolidar su estatus como países democráticos ejemplares que representan a sus respectivas regiones", según el comunicado surcoreano.

El presidente Lee resaltó que Chile es el tercer socio comercial más importante en América Latina, y propuso explorar soluciones mutuamente beneficiosas en las negociaciones para mejorar su tratado de libre comercio (TLC).

Durante las conversaciones sobre cooperación en minerales clave y energías renovables, ambos líderes coincidieron en que la combinación de la capacidad manufacturera de Corea del Sur con los abundantes recursos energéticos y minerales de Chile podría generar importantes sinergias.

Además, ambos líderes acordaron fortalecer la cooperación en foros internacionales, incluyendo la APEC y la ONU, y trabajar estrechamente para asegurar que ambos países puedan coorganizar la 4ª Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos en 2028, durante la próxima Asamblea General de la ONU en diciembre.

Chile fue el primer país sudamericano en reconocer a Corea del Sur en 1949, estableciendo relaciones diplomáticas en 1962, y en establecer un tratado de libre comercio en 2004.

Boric, previamente, en su discurso de apertura de la cumbre del APEC, subrayó el compromiso de Chile con el multilateralismo, "no en contra de un país ni de una medida específica", y valoró el papel de APEC como foro de cooperación económica y diálogo regional.

El mandatario anunció además la firma de nuevos acuerdos entre la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA) y las agencias ProChile e InvestChile, destinados a potenciar los vínculos empresariales bilaterales.

La cumbre de APEC, que reúne 21 territorios de Asia y América bañados por el Océano Pacífico, se desarrolla con la ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que este jueves protagonizó una mediática reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en la cercana ciudad de Busan antes de partir de vuelta a Washington.