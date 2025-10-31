Cánticos fascistas en la sede del partido de Giorgia Meloni en Parma desatan polémica

Las imágenes, publicadas por los medios, fueron grabadas en la noche del 28 de octubre, aniversario de la Marcha sobre Roma, cuando miles de fascistas llegaron a la capital para intentar llevar a Mussolini al poder, y en ellas se escuchan cánticos a favor del fascismo y del Duce.

"Los valores que representa esta ciudad son completamente alternativos y opuestos a los que se propagan descaradamente en la sede de los Hermanos de Italia, donde ensalzan al Duce y cantan canciones de los Camisas Negras y los escuadrones fascistas. Parma no aceptará, ni ahora ni nunca, la propaganda repugnante de una época pasada y horrenda. No lo ha hecho en 80 años, y no lo hará ahora", dijo el alcalde de Parma, Michele Guerra.

La mayor formación en la oposición, el progresista Partido Demócrata (PD), exigió a la primera ministra que condene este comportamiento. "Es muy grave, y esperamos que Meloni se desvincule. O quizá guardará silencio también esta vez, quién sabe…", declaró su líder, Elly Schlein, en referencia al reportaje de hace algunos años que desveló episodios de exaltación del fascismo entre las juventudes de Hermanos de Italia.

"Lo grave es que se sienten intocables, impunes, hasta el punto de haber coreado cánticos fascistas dentro de un edificio público en plena calle. Esperamos la declaración de la primera ministra: ¿insultará también esta vez a quienes grabaron esta vergonzosa escena, o condenará de una vez por todas estos brotes fascistas dentro de su movimiento declarándose antifascista?", se preguntó la diputada del PD Chiara Braga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director nacional de Hermanos de Italia, Giovanni Donzeli, explicó a los medios que se había intervenido el grupo juvenil del partido, Juventud Nacional, de Parma ya antes de que se publicase el vídeo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la sección de Hermanos de Italia en Parma reiteró en un comunicado "su firme rechazo a cualquier forma de extremismo o conducta inapropiada, reafirmando sus valores de libertad, responsabilidad y respeto a las instituciones".

Pero respondió a las declaraciones del alcalde y del Partido Demócrata: "No hace falta que nos digan cómo comportarnos en situaciones sobre las que siempre hemos sido extremadamente claros y directos. No aceptaremos lecciones".

La organización 'Azione Antifascista' ha convocado una manifestación esta tarde frente a la sede local de los Hermanos de Italia en el centro de Parma.