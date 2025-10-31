Católicos, evangélicos, musulmanes, judíos... Ritos y enterramientos según la confesión

De las 433.547 defunciones del año pasado, en el 85,4 % se ofició una ceremonia católica, mientras que en el 14 % fue laica, y el 0,6 % fueron de otras confesiones, según datos de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef).

España, un país de 49 millones de habitantes, cuenta con 17.682 cementerios y 537 hornos crematorios. Las distintas tradiciones de cada religión hacen que los rituales funerarios tengan sus peculiaridades, y no siempre se cumplen las obligaciones religiosas de cada credo.

En mayo de este año, el 52,8 % de los españoles se declaraba católico, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que distingue entre practicantes (17,3 %) y no practicantes (35,5 %).

La Iglesia católica celebra este sábado el Día de Todos los Santos y el domingo el Día de los Fieles Difuntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En esta tradición religiosa, se procede al velatorio, la misa de funeral y la inhumación o cremación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La costumbre de velar al difunto sigue vigente, aunque hacerlo en el domicilio se ha sustituido por el tanatorio.

La misa suele oficiarse en una iglesia de la población o en la capilla de los tanatorios, donde también se realizan las cremaciones, la opción mayoritaria elegida en España. Y en el cementerio, se procede a la inhumación del cuerpo o de las cenizas.

Ferede integra a la gran mayoría de iglesias y entidades evangélicas de España, unas 3.500. Sus cálculos son de unos 1,5 millones de creyentes.

Según el Observatorio del Pluralismo religioso, la evangélica, con 4.920 lugares de culto distribuidos en 997 municipios, es la segunda confesión por detrás de la católica, con más de 22.000, y por delante de musulmanes y judíos, con 1.957 y 46, respectivamente.

En el protestantismo y su rama evangélica no existen ritos funerarios estrictamente obligatorios ni uniformes, aunque hay tradiciones comunes.

El servicio fúnebre suele realizarse en una iglesia, funeraria o cementerio; está centrado en leer la Escritura, la oración, el canto y un breve mensaje bíblico; se evitan imágenes, velas, incienso o símbolos considerados "ritualistas" por influencia católica, y se prefiere un tono sobrio y esperanzado, explica un portavoz de Ferede.

La inhumación es la opción más común, aunque hoy por hoy la cremación se acepta ampliamente.

Hasta el Concilio Vaticano II, los cristianos protestantes no podían ser enterrados en los cementerios porque eran "solo para católicos", por lo que algunas confesiones protestantes históricas en España construyeron unos propios. La Iglesia anglicana aún tiene y gestiona 14.

Ferede denuncia problemas en algunos tanatorios para celebrar sus oficios funerarios, ya que el "único espacio digno" para un funeral es una capilla católica y se niega el uso a otras confesiones. En los de construcción más reciente suele haber capillas interconfesionales.

La comunidad musulmana de España supera los dos millones y medio de personas, según el último estudio demográfico del Observatorio Andalusí, aunque no siempre pueden despedir a los fallecidos según las creencias del islam en todo el territorio español.

Llevan años reivindicando su derecho a disponer de parcelas reservadas en cementerios municipales, según el acuerdo entre el Estado y la Comisión Islámica de España.

Sin embargo, solo en 35 cementerios -la mayoría en las regiones de Andalucía (sur) y Cataluña (noreste)- existen áreas para esas inhumaciones, explica a EFE la presidenta de la asociación Entierro Digno, Maysoun Douas.

El rito funerario islámico se compone de cuatro etapas: lavado ritual del cuerpo, amortajamiento con sudario blanco, oración colectiva dirigida por un imán e inhumación en tierra orientada hacia La Meca, aunque en España sí se utilizan féretros por motivos sanitarios.

Alrededor de 70.000 personas integran la comunidad hebrea; existen cementerios judíos en una decena de ciudades, como Madrid, Barcelona y Sevilla.

Los rituales funerarios se basan en la Torá y están profundamente influidos por la tradición, dice a EFE el gran rabino de España y juez de la Federación de Comunidades Judías, Isaac Cohen, que incide en la creencia de la continuidad del alma. De ahí, la prohibición de incinerar los cuerpos.

El entierro se efectúa a la mayor brevedad posible en una ceremonia que comienza con el lavado ritual del cuerpo y el amortajamiento con sudario blanco y el 'talit' (manto de oración) del fallecido, y lo inhuman en un ataúd con tierra.