China celebra una audiencia sobre la investigación 'antidumping' al cerdo europeo

El encuentro, presidido por el subdirector de la Oficina de Investigación de Remedios Comerciales del Ministerio, Wang Xin, tuvo lugar en la sede de la institución y contó con la participación de unos 80 representantes de 37 partes interesadas, entre ellas la delegación de la UE en China y las embajadas de países como España, Bélgica o Dinamarca.

También asistieron exportadores y asociaciones comunitarias, importadores chinos, la parte demandante y empresas del sector, según el comunicado, que no dio más detalles acerca de lo tratado durante el evento.

Según informó la cartera en un comunicado el pasado 17 de octubre, la audiencia se produce a raíz de solicitudes de la Comisión Europea y de la Interprofesional Nacional Porcina de Francia (INAPORC), y con el objetivo de garantizar que el proceso se desarrolle de manera "justa, imparcial y transparente".

El caso, abierto en junio de 2024, investiga presuntas prácticas de competencia desleal en las exportaciones de carne y subproductos porcinos refrigerados o congelados, así como grasas y vísceras procedentes de los países comunitarios.

El pasado 5 de septiembre, el Ministerio anunció la imposición de aranceles provisionales de hasta el 62,4 % a una serie de productos porcinos europeos.

Las tasas más altas afectarán a las empresas que no cooperen en la investigación, mientras que las que sí lo hagan afrontarán un gravamen del 20 %.

En el caso de las compañías seleccionadas como muestra, las tarifas varían entre el 15,6 % y el 32,7 %.

El pasado 10 de junio, cerca de cumplirse un año de su apertura, Pekín amplió hasta el próximo 16 de diciembre la investigación, que busca atajar una supuesta competencia desleal por parte de empresas europeas que estaría "causando daños" al sector chino.

A su término, Comercio anunciará qué aranceles impone de manera permanente.

Las pesquisas de la cartera china tienen como objetivo la carne de cerdo o la casquería procedentes de la UE -tanto refrigerados como congelados-, así como grasa de ese animal y derivados de ellas o de vísceras, productos entre cuyos principales proveedores figura España.

La UE llegó a destinar a China un 55 % de sus exportaciones de cerdo en 2020 ante la falta de producción tras una grave epidemia de peste porcina africana, pero la cifra bajó al 30 % en 2023 a medida que se recuperaba la cabaña nacional.