China moderó su actividad militar cerca de Taiwán en octubre en plena tensión con EE.UU.

Según cálculos de EFE, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) taiwanés reportó entre el 1 y el 31 de octubre un total de 226 incursiones de aeronaves chinas más allá de la línea media del Estrecho, la cifra más baja del año y por debajo de las 249 registradas en enero.

Estos números contrastan con los de los meses de verano -especialmente junio, julio y agosto-, cuando la cartera castrense contabilizó 359, 377 y 331 incursiones, respectivamente.

En comparación con octubre de 2024, cuando Pekín llevó a cabo maniobras militares a gran escala alrededor de la isla tras el Día Nacional taiwanés, el descenso es aún más pronunciado: entonces el MDN registró 374 vulneraciones de la línea media, un 70 % más que en el mismo mes de este año.

El Ministerio de Defensa taiwanés comenzó a publicar informes diarios sobre las actividades del Ejército chino en septiembre de 2020, con el objetivo de alertar a la opinión pública internacional sobre el creciente hostigamiento de Pekín, que considera a Taiwán como "parte inalienable" de su territorio.

Aunque este octubre estuvo marcado por malas condiciones meteorológicas en torno a Taiwán, que dificultan la realización de operaciones militares de envergadura, el alivio de la presión militar de Pekín se produjo en un contexto de fuertes fricciones entre Estados Unidos y China debido a la intensificación de la guerra comercial.

De hecho, varios analistas especularon con la posibilidad de que el presidente chino, Xi Jinping, intentara aprovechar la ansiedad de su homólogo estadounidense, Donald Trump, por alcanzar un acuerdo para arrancar concesiones en torno a Taiwán.

Sin embargo, el mandatario republicano aseguró que la cuestión de Taiwán "nunca salió" durante la reunión que ambos líderes mantuvieron el jueves en Busan (Corea del Sur), un encuentro que sirvió para aliviar, al menos temporalmente, las tensiones entre ambas potencias.

Tras la reunión con Trump y la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Ejército chino iniciará su período habitual de grandes ejercicios militares anuales, que incluye la planificación de las "maniobras estratégicas" de sus fuerzas armadas.

Así lo recordó este miércoles el director de la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán, Tsai Ming-yen, quien subrayó que la isla mantendrá activas sus "capacidades conjuntas de inteligencia y vigilancia", además de intercambiar información con sus "aliados internacionales" sobre las operaciones del Ejército chino.

El funcionario de inteligencia recalcó que todo ejercicio militar a gran escala implica la movilización de equipos y la salida de buques al mar, movimientos que la NSB, dijo, "puede monitorear plenamente".