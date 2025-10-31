Ciudades creativas de Brasil, México, Colombia, Chile y Ecuador en la red de la Unesco

La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura explica este viernes que estas ciudades latinoamericanas son cinco de las 58 que se han incorporado en esa red al ser designadas por la directora general, Audrey Azoulay, y de esa forma la lista total es de 408.

Azoulay explica que "las ciudades creativas de la Unesco demuestran que la cultura y las industrias creativas pueden ser motores concretos del desarrollo".

Añade que la inclusión de estas 58 viene a consolidar "una red donde la creatividad acompaña las iniciativas locales, atrae inversiones y fomenta el vínculo social".

La Red de Ciudades Creativas fue creada por la UNESCO en 2004 para apoyar a las ciudades que apuestan por la cultura y la creatividad como motores de desarrollo.

Se trata de apoyar iniciativas que cobran vida a nivel local, dan apoyo a profesionales creativos e involucran a los habitantes en una dinámica que puede crear empleo, dar un empuje a la economía y mejorar la cohesión social.

La red fomenta la cooperación, el intercambio de experiencias y la puesta en común de soluciones. Las ciudades que forman parte van a ser invitadas a participar en la conferencia anual de 2023 que se celebrará en Essaouira, en Marruecos.