Colombia envía 22 toneladas de ayuda humanitaria a Jamaica tras el huracán Melissa

"Las ayudas, que fueron transportadas desde Bogotá en una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, consisten en víveres, insumos médicos y elementos de primera necesidad, están destinadas a aliviar la situación de cientos de familias afectadas por el fenómeno natural", detalló la Armada en un comunicado.

Esa institución ofreció a la Armada jamaicana asesoría en maniobras de anclaje, embarcaciones y navegación por canal, y facilitó el "apoyo en muelle para actividades de alistamiento, sostenimiento y logística en puerto".

También suministró 26.000 galones de agua potable para el consumo y los servicios a bordo de los buques jamaicanos y ayudó en la reparación de un generador para asegurar "la capacidad energética de las unidades visitantes, así como la recepción y aprovisionamiento de víveres para su sostenibilidad logística".

Melissa, que impactó Jamaica el martes como un huracán de categoría 5, afectó especialmente al oeste de la isla, a los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James, donde se han registrado las víctimas mortales.

Al respecto, la ministra de Educación e Información, Dana Morris Dixon, explicó que hay 19 muertes confirmadas, pero que tienen "informes bastante creíbles sobre la posibilidad de que haya cuatro cuerpos en Westmoreland que necesitan ser recuperados y uno en Saint Elizabeth".

Melissa ha causado a su paso por el Caribe más de una treintena de víctimas mortales y cuantiosos daños en Jamaica, Haití y Cuba, mientras que en Bahamas y Bermudas el impacto ha sido más leve.