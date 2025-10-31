Corea del Sur despliega K-pop y licor de arroz cítrico para agasajar a líderes del APEC

La velada de bienvenida de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a la que acudieron entre otros líderes el mandatario chino, Xi Jinping, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, contará además como maestro de ceremonias con el cantante y actor Cha Eun-woo, quien actualmente se encuentra realizando el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Cha, miembro de la banda Astro, actuará como presentador del evento por petición expresa de los organizadores de la cumbre, que solicitaron al Ministerio de Defensa un permiso especial para que estuviera presente, informó la agencia local de noticias Yonhap.

Durante la cena de gala, a la que asistirán líderes y altos delegados de las 21 economías que forman parte del APEC, actuará el polifacético G-Dragon, el único artista de K-pop en hacerlo y quien ejerce como embajador honorario de la cumbre.

Entre las particularidades gastronómicas de la velada se servirá durante el brindis un singular licor de arroz fermentado con toque cítrico, conocido como 'makgeolli', reveló hoy la oficina presidencial surcoreana, una bebida aromatizada con yuja (cidro) y producida por la producido por la cervecería Baedoga.

Este vino de arroz obtuvo el primer puesto en un concurso organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales el pasado septiembre, y ha sido especialmente seleccionado para la ocasión.