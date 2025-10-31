Corte total de trenes en Serbia por amenaza de bomba antes de un gran acto de la oposición

En un comunicado, la compañía estatal de trenes Srbijavoz explicó que se procedió a detener los convoyes porque había recibido una llamada anónima que alertaba de la colocación de explosivos en todos los ferrocarriles y vías.

“Estamos colaborando intensamente con el Ministerio del Interior para resolver la situación. Nos vemos obligados a suspender temporalmente el tráfico de todos los trenes con el fin de proteger la vida de los pasajeros y las tripulaciones”, dice la nota, publicada en la web de la empresa.

Numerosos pasajeros que se encontraban viajando en tren hacia Novi Sad, en el norte de Serbia, desde diversas partes del país, tuvieron que abandonar los trenes a medio camino.

Por otro lado, miles de ciudadanos, sobre todo estudiantes y escolares, proseguían hoy su marcha a pie hacia Novi Sad. Algunos, como los que partieron hace dos semanas de Novi Pazar, en el sur, han recorrido ya varios cientos de kilómetros en su caminata.

Los habitantes de Novi Sad se están preparando para darles esta noche una gran bienvenida.

Esta ciudad, la segunda mayor ciudad de Serbia, espera mañana la asistencia de decenas de miles de personas provenientes de todo el país para conmemorar el derrumbe de una marquesina de la estación ferroviaria que el 1 de noviembre de 2024 mató a 16 personas.

Los organizadores de la conmemoración, un movimiento estudiantil que lleva protestando desde entonces contra el régimen del presidente nacional-populista Aleksandar Vucic, aseguran que el acto de mañana no tiene carácter político, sino que está dedicado exclusivamente a las víctimas y a sus familias.

El siniestro desató la indignación de muchos ciudadanos que responsabilizan a las autoridades supuestamente corruptas del colapso de una parte de la estación recién renovada y desencadenó la mayor ola de protestas antigubernamentales que se recuerdan en Serbia.

No es hoy la primera vez que, por alertas de bomba, el transporte ferroviario queda colapsado en Serbia justo la víspera de una anunciada manifestación ciudadana, sin que hasta ahora hayan sido encontrados los responsables de las amenazas.