Defensa israelí destituye a principal abogada militar tras filtración de abusos

"Me aseguraré de que se haga justicia con todos los que participaron en la difamación de sangre contra los soldados de las Fuerzas de Defensa en el caso Sde Teiman", agregó Katz en un anuncio del que se ha hecho eco la prensa local.

La jefa de la asesoría jurídica, Yifat Tomer-Yerushalmi, no regresará a su puesto, dijo Katz "dada la gravedad de las acusaciones en su contra" y anunció que pronto se nombrará a su reemplazo.

El miércoles el Ejército anunció una investigación penal sobre el vídeo, del cual sospechaban que había sido filtrado al Canal 12 de Noticias por personas cercanas al jefe de Policía y altos cargos de la Fiscalía General Militar.

El preso palestino víctima de los abusos de los uniformados "llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto", reveló la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

En total, 10 militares fueron detenidos el 29 de julio de 2024 tras la filtración del vídeo, y la mitad quedaron libres poco después.

Estos arrestos provocaron violentas manifestaciones en protesta frente a la cárcel de Sde Teiman, alentadas por algunos ministros ultraderechistas como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, o el de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos partidarios de maltratar a los palestinos detenidos y aplicar la pena de muerte.

Desde que estalló la ofensiva bélica contra Gaza, miles de palestinos, principalmente de la Franja de Gaza, han sido internados en Sde Teiman, en el sureño desierto del Néguev.

Allí, las autoridades israelíes practican de forma sistemática torturas, palizas y agresiones sexuales en zonas sin cámaras de seguridad contra palestinos, muchos de ellos presos sin tener cargos formales en su contra, según ha documentado esta ONG y Amnistía Internacional.