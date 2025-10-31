Defensa tilda de burla imputación de directivos banco paraguayo en caso sobre Nicolás Leoz

La imputación hace parte de una investigación a raíz del supuesto desvío de recursos de la Conmebol durante la gestión de quien fue SU presidente, Nicolás Leoz, fallecido en 2019.

"Esa acta de imputación no solamente es una desviación del poder y del mal uso del sistema de persecución penal, sino una verdadera burla", afirmó el abogado en declaraciones a la radio ABC Cardinal.

El jueves, tres fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción formularon una imputación contra directivos del banco, así como en contra de María Clemencia Pérez, exesposa de Leoz, y dos hijas de quien fue máximo dirigente del fútbol suramericano durante 27 años, entre 1986 y 2013.

El jurista afirmó que el acta de imputación no tiene "ninguna descripción" de las circunstancias de lugar o tiempo sobre lo que supuestamente hizo cada uno de los imputados, entre ellos los miembros del directorio del banco, respecto al supuesto delito de lavado de dinero.

Yódice cuestionó que la imputación "mucho menos" explica cómo los miembros directorio del banco pudieran haber tenido un conocimiento para "pretender legitimar u obtener sumas de dinero de presuntos hechos antijurídicos".

"Este es un proceso claramente antojadizo, injurioso, tendencioso, que lo que busca, es intimidar", afirmó.

Para el letrado, se trata de "una imputación selectiva", "absoluta y totalmente direccionada", contra el grupo de medios ABC, en alusión a que Zaldívar es esposo de la directora del conglomerado mediático, Natalia Zuccolillo.

"Eso es lo que yo estoy viendo y para mí no hay otro tipo de explicación del por qué hay esta imputación", subrayó, tras insistir en que en este caso el Estado está en "contra de un grupo por tener un espíritu crítico".

El jueves, el representante convencional de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en esta causa, Claudio Lovera, declaró a EFE que la imputación derivó de una denuncia penal que planteó esa institución deportiva en 2021.

Lovera explicó que, entre el 2000 y el 2010, Leoz realizó "una serie de conductas" que perjudicaron "el patrimonio de la Conmebol", mismas que -aseguró- "le permitió obtener ganancias" que presuntamente fueron "introducidas en el Banco Atlas".

El abogado refirió que el dirigente celebró contratos de fideicomisos con el banco paraguayo que generaron certificados de depósitos de ahorro, los cuales, advirtió, "podrían tener su origen en dinero obtenido por Nicolás Leoz a partir de hechos punibles contra el patrimonio de la Conmebol".