Detienen a brasileña que cayó a un río mientras conducía bajo drogas y causó una muerte

El suceso ocurrió la noche de ayer jueves en una zona cercana al puerto de Gandia (Valencia, este), accidente en el que murió una joven de 20 años que la acompañaba.

Fuentes de la Guardia Civil informaron a EFE este viernes que las dos mujeres que iban en el vehículo, la conductora, que logró salir antes de que el coche se hundiera, y la ocupante, que fue hallada sin vida a última hora de ayer, son de nacionalidad brasileña.

Las fuentes no pudieron precisar la edad de la conductora, que según informaron "no estaba en condiciones óptimas para conducir".

La Guardia Civil también indicó que este viernes se procederá a extraer del agua el vehículo accidentado.

Según fuentes de este cuerpo de seguridad, el coche se precipitó por causas aún desconocidas unos veinte metros en el cauce del río Serpis. Cuando los bomberos llegaron al lugar del siniestro, una de las personas estaba ya fuera del agua pero la otra se encontraba desaparecida.

Un equipo de la Guardia Civil se hizo cargo de la búsqueda de esa persona, que finalmente fue encontrada sin vida unas horas después.

La superviviente y conductora del vehículo fue rescatada por cuatro migrantes que se hallaban en el lugar del suceso e inmediatameante se tiraron al agua para tratar de rescatar a las ocupantes del vehículo.

Uno de ellos, Mohamed Motanabi, de origen marroquí y que reside desde hace treinta años en España, explicó hoy a los periodistas que estaba junto a otros tres migrantes de origen argelino y senegalés fumando un cigarrillo en la zona en la que cayó el coche al agua.

"Vimos el coche volando y no tardamos ni treinta segundos en meternos en el agua", relató Mohamed, quien añadió que oyeron "mucho ruido, como cuando el coche se queda ahogado en primera" y que cree que "la chica no sabía conducir".

Pudieron salvar a la conductora porque había abierto la puerta antes de entrar en el agua y, aunque estaba enganchada por el cinturón, la liberaron y, tras sacarla, querían volver a por la copiloto.

Entonces llegó un policía local, que se metió con ellos en el agua, pero ya no pudieron sacar con vida a la segunda ocupante del coche, también enganchada con el cinturón pero con la puerta cerrada.