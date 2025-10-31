Egipto confirma 39 jefes de Estado, reyes y príncipes en la inauguración del Gran Museo

El portavoz, en un comunicado, declaró que en la inauguración del GEM estarán presentes los "reyes, reinas, príncipes herederos y miembros de familias reales de Bélgica, España, Dinamarca, Jordania, Baréin, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Luxemburgo, Mónaco, Japón y Tailandia".

Además, "también participarán los presidentes de Yibuti, Somalia, Palestina, Portugal, Armenia, Alemania, Croacia, Chipre, Albania, Bulgaria, Colombia, Guinea Ecuatorial, la República Democrática del Congo, Ghana, Eritrea y la Soberana Orden Militar de Malta, así como el jefe del Consejo Presidencial de Libia y el jefe del Consejo de Liderazgo de Yemen".

En orden de protocolo el portavoz indicó que también asistirán los primeros ministros de Grecia, Hungría, Bélgica, los Países Bajos, Kuwait, Líbano, Luxemburgo y Uganda, lo que "refleja el interés de la comunidad internacional por la antigua civilización egipcia y el singular papel cultural y humanitario que desempeña Egipto".

Egipto aguarda expectante la inauguración formal del museo situado al pie de las pirámides de Guiza, un acontecimiento que las autoridades locales consideran un "evento histórico sin precedentes" tanto para el país como para la cultura universal.

Además de esos países, asistirán con representación ministerial o parlamentaria de alto nivel Uzbekistán, Azerbaiyán, Argelia, Catar, Marruecos, Túnez, Suiza, Suecia, Finlandia, Eslovaquia, Austria, Reino Unido, Francia, la Ciudad del Vaticano, Malta, Rumanía, Rusia, Irlanda, Serbia, Turquía, Italia, Singapur, India, Kirguistán, China, Sri Lanka, Pakistán, Zambia, Angola, Costa de Marfil, Camerún, Sudáfrica, Gabón, Chad, Kenia, Ruanda, Togo, Brasil, Canadá y Estados Unidos.

Las organizaciones regionales e internacionales también estarán representadas por los secretarios generales de la Liga de los Estados Árabes y de la Organización de Cooperación Islámica, el presidente de la Comisión de la Unión Africana y el Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones, en representación del secretario general de las Naciones Unidas.

"Esta representación y asistencia sin precedentes a la inauguración del museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización refleja el interés internacional en la visión del Estado egipcio de combinar la riqueza del pasado, la creatividad del presente y la prosperidad del futuro, y confirma la posición única de Egipto como puente civilizatorio entre todos los pueblos del mundo que aman la cultura y la paz", dijo el portavoz.

El GEM, que comenzó su construcción hace más de 20 años, se inaugurará mañana con la aspiración de convertirse en un foco de atención cultural y turística global.

El museo ocupa una superficie de 500.000 metros cuadrados, el doble que el Museo del Louvre y dos veces y media más que el Museo Británico, de los cuales 167.000 metros están edificados.