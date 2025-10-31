El 50 aniversario de la monarquía española se celebrará sin Juan Carlos I

Juan Carlos I no ha sido invitado a estos actos, ya que renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales, aunque sí lo ha sido a una comida familiar privada al día siguiente en el Palacio de El Pardo.

Aunque desde hace más de cinco años vive en Abu Dabi, un "exilio" provocado por los escándalos personales y financieros, Juan Carlos I visita España puntualmente de forma privada, como esta semana, en la que viajó a Vitoria (norte) para una revisión médica en plena polémica por la publicación en Francia de los primeros extractos de su libro de memorias, mientras que la próxima acudirá a Sanxenxo (noroeste) para participar en una regata.

Por el contrario, el acto central de la conmemoración de este medio siglo de la llegada de la monarquía tendrá a la reina Sofía como una de sus protagonistas, ya que su hijo, el rey Felipe VI, le impondrá el próximo 21 de noviembre en el Palacio Real el Toisón de Oro que le concedió el pasado mes de enero para reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona.

Junto a la reina Sofía, también recibirán el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro en este acto el expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres' de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Toisón es la más alta distinción concedida por la Corona española, y el actual rey solo lo había concedido antes a su hija, la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Será en este acto del viernes 21 en el que participarán el resto de los poderes del Estado en el que Felipe VI pronunciará un discurso con motivo de los 50 años de la monarquía en España.

Ese mismo día, antes, en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados se celebrará un acto titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', al que asistirán los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.