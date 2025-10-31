El banco central de Colombia mantiene la tasa de interés en el 9,25 %

El gerente general del Banco, Leonardo Villar, explicó -en una rueda de prensa- que cuatro directores de la Junta Directiva votaron a favor de mantener los tipos en el 9,25 %; dos propusieron un recorte de 50 puntos básicos y otro optó por un disminución de 25 puntos.

Las expectativas de inflación "aumentaron y todas las medidas se ubicaron por encima de la meta del 3 % por los próximos dos años", señaló Villar.

En septiembre, la inflación total volvió a aumentar por tercer mes consecutivo y se situó en el 5,2 %, el mismo nivel de fines de 2024, mientras que la inflación básica, sin alimentos ni regulados, permaneció en el 4,8 %.

El gerente indicó, además, que "las condiciones financieras externas se han tornado más holgadas ante la reducciones de la tasa de interés de política de los Estados Unidos y el déficit comercial ha continuado ampliándose por el mayor incremento de las importaciones que las exportaciones, debido a la fortaleza de la demanda interna y a las reducciones en los volúmenes exportados de productos minero-energéticos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta", agregó Villar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras conocer la decisión, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó en X que "solo bajará" la tasa de interés cuando se elija al "próximo miembro de la Junta del Banco de la República".

Por su parte, el ministro de Hacienda encargado, Carlos Betancourt, manifestó -en la rueda de prensa con Villar- el desacuerdo del Gobierno, que tiene asiento en la Junta Directiva del emisor, e insistió en la necesidad de que las "reducciones de la tasa de interés de intervención sirvan para reactivar la economía".

"Nos apartamos de la decisión. Creemos que la brecha que existe entre tasa de interés real y lo que se llama la tasa de interés neutral todavía da suficiente espacio para bajar un poco la tasa y de esa manera seguir impulsando la reactivación de la economía que si bien es importante no es suficiente", afirmó Betancourt.

La próxima reunión del Banco de la República para evaluar los tipos de interés será el 28 de noviembre.