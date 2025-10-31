El déficit fiscal de Brasil sube en septiembre hasta el 8,16 % del PIB

La diferencia entre los ingresos y los gastos del sector público brasileño, lo que incluye todos los niveles de la Administración, volvió a empeorar en septiembre después de la mejora registrada el mes anterior.

En cuanto al déficit primario, usado como referencia en el país y que no incluye los intereses de la deuda, también se elevó al 0,27 % del PIB en el último año, frente a un 0,19 % registrado hasta agosto.

La deuda pública bruta del sector público alcanzó el 78,1 % del PIB en septiembre, una subida de 0,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Según el Banco Central, este aumento de la carga hasta los 9,7 billones de reales (1,8 billones de dólares) se debió a los altos tipos de interés y a la desaceleración económica, entre otros factores.

La mayor economía de América Latina creció el 3,4 % en 2024 y la última previsión del Gobierno es que esa tasa baje hasta el 2,3 % en 2025.

En un intento para equilibrar las cuentas, en los últimos meses el Gobierno brasileño ha tratado de subir la carga tributaria para los más ricos y algunos sectores económicos como las casas de apuestas, pero varias de estas medidas han sido rechazadas por el Congreso.