El Festival Seminci se rinde ante Mia Hansen-Love, la voz más intimista de cine francés

Un galardón que recibió este viernes minutos antes de la proyección de la película 'Magallanes' en la sede del festival, y que presentó el director del certamen, José Luis Cienfuegos, y el que fuera director de la Cinemateca francesa y de Unifrance, Serge Toubiana.

En declaraciones a los periodistas, Hansen-Love reconoció que aprecia mucho recibir este galardón de “un festival tan prestigioso” y le emociona, le toca y supone "un apoyo para continuar haciendo cine”.

Preguntada por si se siente cómoda con la etiqueta de directora de cine intimista, respondió que es una categoría en la que podría estar de acuerdo, aunque no le gustaría encasillarse "porque puede ser más ideológico que otra cosa" y prefiere hablar de cine de autor.

Ya sobre el escenario del Teatro Calderón, donde recibió el galardón, Hansen-Love ejemplificó los desafíos para hacer cine en su propia experiencia, ya que lleva tres años luchando para financiar su próxima película, que definió definido como un largometraje de época protagonizada por una mujer.

"He conocido momentos de mucho abatimiento y tenía la impresión de chocar contra un muro infranqueable y he llegado a maldecir mi trabajo, mi persona y el cine", aseguró; sin embargo, valoró este premio como una estímulo que le va a dar "esa fuerza para continuar en esa búsqueda indefinida que es el cine" y que espera que siga durante toda su vida.

Sobre las tablas le acompañó Cienfuegos, que no sólo valoró su visión intimista de la familia y de lo cotidiano, sino el eco "voluntario o no" que ha tenido en muchos cineastas como Carla Simón, Elena Martín Gimeno o Rodrigo Sorogoyen.

Por su parte, Serge Toubiana, que forma parte del jurado internacional del certamen, valoró que las películas de Hansen-Love "son muy personales, que hablan de todo el mundo" y destacó "ese toque" para que todo el mundo se vea identificado.

"Lo que más me gusta de ella es que, película a película, busca construir una obra, lo que es un proyecto muy ambicioso para una chica joven como ella, y creo que está en el camino correcto y lo digo como un amigo exigente", afirmó.

La cineasta se acercó al mundo del cine con apenas 18 años y protagonizó las películas 'Fin août, début septembre' (1998) y 'Les Destinées sentimentaless' (2000), del director Olivier Assayas, del que fue pareja sentimental durante varios años.

Tras trabajar como crítica cinematográfica en la prestigiosa revista 'Cahiers du Cinéma', debutó en la dirección con 'TTout est pardonné' (2007) a la que seguirían otras siete películas entre las que destaca 'L'avenir' (2016), ganadora del Oso de Plata a la mejor dirección en Berlín.

Sus dos últimas películas son 'Bergman Island' (2021) y 'Un beau matin' (2022). En la primera aborda los sacrificios de las mujeres que facilitan la labor creadora de sus parejas masculinas con un elenco liderado por Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska, y en la segunda se sirve de elementos autobiográficos para narrar los cuidados de una hija (Lea Seydoux) con un padre con demencia y el reencuentro del amor.