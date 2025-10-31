El Gobierno español abre el proceso para pedir la extinción de la Fundación Franco

Una resolución del Ministerio de Cultura español desgrana las causas por las que, en su opinión, debe ser extinguida la fundación, que cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones ante el propio ministerio, cuyo titular es el izquierdista Ernest Urtasun, del movimiento Sumar.

En la resolución ministerial, a la que tuvo acceso EFE, Cultura se basa fundamentalmente en el informe que emitió el pasado mes de mayo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

A su vez, la Secretaría de Estado aportó un informe de la Abogacía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas del franquismo, además de un análisis sobre la presencia de la Fundación Francisco Franco en los medios de comunicación.

Con todo este material, y tras analizar la web de la fundación, Cultura deduce que la entidad no persigue fines de interés general, uno de los motivos que pueden propiciar su extinción, ya que sus actividades "son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente" y proporcionan una visión "inequívocamente positiva del franquismo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asegura, además, que la Fundación Francisco Franco cumple con las otras premisas que pueden acabar en su extinción y que están recogidas en la Ley de Memoria Democrática: la apología del franquismo, el menosprecio y humillación de las víctimas, y la incitación directa o indirecta al odio y la violencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los trámites para solicitar la extinción de la entidad comenzaron en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

Cultura pidió un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el Ejecutivo español, que preside el socialista Pedro Sánchez, considera que la Fundación Francisco Franco incumple con la Ley de Fundaciones y con la Ley de Memoria Democrática.

Tras la recepción de estos documentos, el ministerio ha dado un paso más al comunicar oficialmente este viernes a la fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para pedir su extinción.

Fuentes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explican que su intención es acudir a la Justicia lo antes posible, sin necesidad de agotar el plazo de nueve meses con el que cuentan a partir de ahora, y que solicitarán medidas cautelares para limitar o interrumpir la actividad de la entidad franquista hasta que haya una decisión judicial sobre la extinción.

En la web, la fundación dice que sus objetivos, entre otros, son "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política".

Vencedor de la Guerra Civil (1936-1939), que comenzó con una sublevación militar contra el Gobierno de la II República, el general Franco fue jefe del Estado español hasta su muerte, en 1975.