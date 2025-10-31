El partido liberal progresista D66 gana las elecciones en Países Bajos, según el recuento

Aunque el recuento aún no ha concluido, a falta del voto por correo, incluido el procedente del extranjero, el análisis de los resultados municipales indica que el avance de los progresistas es ya irreversible, señala ANP.

La proyección se basa en los datos de casi todos los municipios del país, salvo Venray, que publicará su resultado a lo largo del día, pero ese no podría alterar el orden de los partidos en el escrutinio final.

Según ANP, la diferencia actual entre ambos partidos es de 15.155 votos a favor de D66, y no se descarta que los liberales progresistas obtengan finalmente un escaño adicional mediante el reparto de los llamados "restzetels" (escaños por restos), con lo que podrían alcanzar un total de 27 escaños.

Esto se debe a que, una vez hecho el reparto inicial, quedan votos sobrantes en casi todos los partidos que no alcanzan para un escaño completo, y esos sufragios se vuelen a sumar para repartirse en una segunda ronda entre los partidos con los mayores "restos", en base a un método proporcional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la tradición parlamentaria neerlandesa, el partido más votado recibe el mandato para comenzar las conversaciones para formar un gabinete de coalición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente del Parlamento, Martin Bosma (PVV), decidió ayer aplazar al martes el encuentro de los líderes políticos para designar un explorador - figura encargada de tantear las posibilidades de coalición - ante la falta de un resultado definitivo. Wilders había pedido retrasar esa reunión, alegando que "las diferencias son tan pequeñas que es decisivo saber quién tiene derecho a abrir la fase de exploración".

Cuando se confirmen oficialmente los resultados, el partido de Jetten asumiría la iniciativa para negociar una coalición de centro, para la que serán necesarios al menos otros tres socio para alcanzar los 76 escaños que garantizan la mayoría absoluta. En cualquier caso, Jetten ya admitió que el camino hacia el nuevo gobierno neerlandés será largo y de resultados inciertos.

El primer ministro interino, Dick Schoof, un funcionario sin afiliación política, asume, según admitió este viernes, que seguirá al frente del Gobierno en funciones al menos hasta después de Navidad, al considerar improbable que se forme un nuevo gabinete de coalición antes de fin de año.

Señaló que las negociaciones serán "complicadas" y que podrían requerir hasta cinco partidos para lograr una mayoría, aunque defendió que "el número de partidos no importa" siempre que haya acuerdo sobre las prioridades comunes.