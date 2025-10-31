El petróleo Brent sube un 0,11 %, hasta los 65,07

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,07 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 65 dólares exactos.

El 'oro negro' cerró la última sesión de octubre al alza y se mantuvo por encima de la barrera de los 65 dólares el barril a la espera de la reunión de este domingo de la OPEP+, donde los países exportadores de petróleo podrían anunciar un nuevo aumento de producción para diciembre.

El Brent fluctuó a lo largo del día, en una sesión volátil que repuntó tras las informaciones de algunos medios que indicaban que Estados Unidos iba a comenzar ataques aéreos contra Venezuela, pero después retrocedió después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo negase en redes sociales.