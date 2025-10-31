El Poder Judicial dominicano entrega Premio de Prensa a Dutriz, expresidente de la SIP

Santo Domingo, 31 oct (EFE).- El Poder Judicial de la República Dominicana otorgará el Premio Internacional Justicia y Prensa al doctor José Roberto Dutriz, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por sus aportes a la defensa de la libertad de prensa y del libre acceso a la información pública, informó la institución este viernes.