El presidente serbio pide disculpas a los manifestantes por lo que dijo sobre ellos

“Muchos violaron las normas y ejercieron violencia contra el Estado y la propiedad ajena. Así como algunos mostraron su ira, yo también lamento algunas cosas que he dicho. Me disculpo por ello”, dijo Vucic en un discurso a la nación televisado en directo, pocas horas de cumplirse este sábado un año del accidente en una estación de trenes que mató a 16 personas y desató una masiva ola de protestas antigubernamentales.

El presidente nacionalista y populista que domina la escena política de Serbia desde 2012 no especificó concretamente cuáles de sus muchas declaraciones en contra de los estudiantes y manifestantes que salen a las calles para pedir nuevas elecciones motivan sus disculpas de hoy.

Desde el inicio de las protestas, les calificó de “terroristas”, “bloqueadores” y “mercenarios extranjeros”, entre otros. También afirmó que las protestas están orquestadas y pagadas desde el exterior.

Con motivo del aniversario del derrumbe de una marquesina de la estación de trenes de Novi Sad, ciudad del norte del país, Vucic expresó sus condolencias a las familias y admitió que desde entonces el Estado serbio ha estado agitado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Mañana, 1 de noviembre, iré a la iglesia para rezar a Dios y encender una vela por cada uno de ellos; invito a la gente a que también lo haga. Sé que en el dolor algunas personas buscan consuelo en las reuniones, y cada uno llora de la manera que considera mejor; mientras se haga en paz, yo lo apoyo completamente”, declaró el presidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que un año después del siniestro puede constatar que muchas personas de la sociedad serbia cometieron errores graves y grandes, y se incluyó a si mismo entre esas personas, pero sin precisar en qué consistieron tales errores..

El gobierno serbio declaró día de luto este sábado, 1 de noviembre, cuando en Novi Sad, la segunda mayor ciudad serbia, se espera una manifestación multitudinaria para rendir homenaje a las víctimas del accidente.