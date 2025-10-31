El progresista neerlandés Jetten celebra su triunfo como “derrota de populistas” en Europa

"Hemos demostrado al resto de Europa y del mundo que es posible derrotar a los movimientos populistas si se hace campaña con un mensaje positivo para el país, y estoy muy orgulloso de este resultado histórico para D66", declaró Jetten a los periodistas en la ciudad neerlandesa de La Haya, en una primera reacción tras conocerse la proyección de ANP.

D66 y el PVV empatan a 26 escaños cada uno, pero la victoria en votos de los progresistas le da la prioridad a Jetten para negociar y formar el futuro gobierno neerlandés. "Es una gran responsabilidad. Esta misma semana empezaremos a trabajar para lograr un gabinete estable y ambicioso", subrayó.

Aunque el recuento oficial no concluirá hasta la próxima semana, Jetten aseguró que confía plenamente en las estimaciones de la agencia nacional, que dan a D66 una ventaja definitiva e irreversible sobre la ultraderecha. "ANP siempre ha demostrado saber contar bien. Si dicen que D66 es el (partido) más grande, lo celebraremos juntos", añadió.

El dirigente liberal insistió en que su prioridad será "formar un gabinete de centro" que sea capaz de gobernar "para todos", y garantice estabilidad y acuerdos amplios tras años de bloqueos políticos en Países Bajos, con dos gobiernos consecutivos que han tenido que renunciar, en 2023 y el pasado junio, por desacuerdos internos sobre la política del asilo.

"Los votantes han dejado claro que el país necesita cooperación en el centro político. Es el mensaje principal de estas elecciones", afirmó.

Jetten adelantó que el martes propondrá al resto de líderes políticos el nombre de un "explorador", la figura encargada de tantear posibles coaliciones antes de iniciar las negociaciones, aunque rechazó adelantar nombres, y urgió a "no perder tiempo" en el proceso de formación. "Países Bajos nos pide que nos pongamos a trabajar cuanto antes y formemos un gabinete con un mandato fuerte", subrayó.

El líder de D66 no descartó una alianza con ningún partido concreto, ni siquiera cuando se le preguntó por la formación euroescéptica de derecha radical JA21, aunque sí admitió que esta no sería su primera opción. "No voy a adelantarme a escenarios. Lo importante ahora es tener un explorador capaz de hablar con todos los líderes y buscar soluciones. El país espera decisiones, no bloqueos", concluyó.