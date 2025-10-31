El torero español Emilio de Justo reaparece en feria mexicana de Tlaxcala

De Justo inicia su temporada americana en la ciudad de Tlaxcala, capital del estado mexicano del mismo nombre tras su percance en la madrileña Feria de Otoño, el pasado 3 de octubre, donde resultó cogido por un toro de Victoriano de Río.

El percance supuso para el diestro un parte médico con tres costillas fracturadas y dos fisuras, pero la tarde también sumó a su estadística una puerta grande en la plaza de Las Ventas.

Con ilusión afronta tres compromisos en México. Mañana en Tlaxcala, a la que seguirán las ciudades de Aguascalientes y Guadalajara. Será la primera vez que De Justo haga el paseíllo en la plaza de toros más antigua en activo de América.

Al lado del matador ibérico aparecen dos veteranos toreros locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jose Luis Angelino es director general de Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT) y cumple en noviembre 25 años de alternativa. Una carrera desarrollada en los ruedos mexicanos principalmente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro clásico de las ferias mexicanas, que tuvo un momento de éxito en España siendo novillero, es Sergio Flores.

Flores completa el cartel en el que se lidiarán toros de Hernández-Josio. La ganadería tlaxcalteca fundada en 2019 tiene sangre fundacional de Rancho Seco a la que mas tarde se sumó del hierro español de Samuel Flores.

A diferencia de la mayoría de las ferias tradicionales en México, la de Tlaxcala no tiene un origen religioso. La primera edición en 1963 fue resultado de una Expo Ganadera e Industrial realizadas para la visita del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos (1958-1964).

La decisión de las fechas elegidas, a finales de octubre y principios de noviembre, pretendió hacer coincidir la feria con las fiestas del Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, y desde ese año se celebran corridas durante la Feria de Tlaxcala.