En libertad bajo fianza empresario y líder político de Guyana imputado en EE.UU.

"Los cargos de la acusación no se sostienen porque soy inocente; jamás he traficado oro", declaró a la prensa Mohamed, a quien un gran jurado de Florida (EE.UU.) acusó a principios de octubre de fraude y lavado de dinero.

A su salida del Tribunal de Magistrados de Georgetown, el multimillonario empresario fue recibido por una multitud de cientos de simpatizantes que lo aclamaban.

El Tribunal concedió a Mohamed y su padre la libertad bajo fianza de 150.000 dólares guyaneses (750 dólares estadounidenses) y les ordenó entregar sus pasaportes.

Ambos deberán presentarse ante la Policía todos los viernes hasta su próxima comparecencia ante el tribunal, pautada para el 10 de noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se espera que Mohamed, cuyo partido Invertimos en la Nación (WIN) obtuvo la segunda mayor cantidad de votos en las elecciones del 1 de septiembre, jure como próximo líder de la oposición de Guyana el lunes ante el Parlamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El empresario y futuro líder opositor denuncia que hay motivaciones políticas detrás de su arresto hoy, realizado por policías enmascarados, y de su comparecencia ante la justicia.

"Su principal objetivo (del Gobierno) es impedir que entre al Parlamento porque saben que les exigiré cuentas todos los días; soy inocente", afirmó.

La Fiscalía de Guyana informó en un comunicado que la Policía procedió a las detenciones después de que se emitiera una orden judicial del Tribunal de Magistrados tras recibir ayer una solicitud de extradición del Gobierno de EE.UU..

Antes de ser imputados en octubre, Mohamed y su padre fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense en junio de 2024 por no incluir más de 10.000 kilogramos de oro en declaraciones de importación y exportación, eludiendo así pagar más de 50 millones de dólares en aranceles aduaneros.

En la audiencia de hoy, los abogados del Estado, representados por Terrence Williams, se opusieron a la libertad bajo fianza alegando que los empresarios tienen "los medios para perturbar la paz y el orden público de Guyana" gracias a sus conexiones en Venezuela y a presuntos delincuentes locales.

El abogado de los Mohamed, Siand Dhurjon, refutó estas afirmaciones y calificó de políticas las declaraciones que vinculaban a sus clientes con Venezuela y delincuentes, destacando que fueron realizadas públicamente por políticos del Gobierno.

"Puras mentiras", dijo por su parte Mohamed, quien enfrenta en EE. UU. cargos por fraude y lavado de dinero vinculados al contrabando de oro y la compra e importación de un automóvil de lujo.