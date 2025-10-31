España concederá la nacionalidad a unos 170 descendientes de las brigadas internacionales

Sánchez lo anunció en un acto de homenaje a una veintena de víctimas de la guerra civil (1936-1939) y la dictadura posterior del general Francisco Franco, fallecido en 1975.

"En el próximo Consejo de Ministros, es decir, el próximo martes, vamos a conceder la nacionalidad española a los casi 170 descendientes de miembros de las brigadas internacionales que la han solicitado en lo dispuesto por la Ley de Memoria Democrática", precisó entre los aplausos del público.

"Será un honor poder llamarles compatriotas", incidió, pues cree que el reconocimiento de este "derecho" es una manera de cultivar la memoria democrática.

Los brigadistas fueron voluntarios extranjeros que combatieron con el bando republicano a los militares sublevados en 1936 contra el Gobierno legal de entonces.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Código Civil reconoce la posibilidad de otorgar la nacionalidad española por real decreto en aquellos casos en los que concurren circunstancias excepcionales para poder hacerlo por carta de naturaleza y sin tener que renunciar a su anterior nacionalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Ley de Memoria Democrática señala que estas circunstancias son aplicables a los voluntarios integrantes de las brigadas internacionales que participaron en la guerra civil, pero también a sus descendientes "que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España".