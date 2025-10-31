España registra un récord de llegada de turistas extranjeros y de gasto hasta septiembre

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de 76,5 millones de visitantes extranjeros supuso un 3,5 % más en comparación con el mismo periodo de 2024 (73,6 millones).
El gasto acumulado de los extranjeros que visitan España se situó en los 105.828 millones de euros entre enero y septiembre, un 7 % más en tasa interanual.
En septiembre y con el fin del verano, el incremento de las llegadas de turistas en tasa interanual se moderó, hasta un 0,8 % más en comparación con el mismo mes de 2024, hasta 9,7 millones de llegadas de foráneos a los destinos turísticos.
El gasto, en cambio, se elevó a 13.364 millones, un 6 % más, con una media por turista de 1.380 euros y un incremento interanual del 5,1 %.
El gasto medio diario en el cierre del verano creció un 4,5 %, hasta los 204 euros.
De los tres países emisores principales, solo Reino Unido, con casi 2,1 millones de turistas, experimentó una subida en tasa interanual en septiembre (2 %).
Alemania (2,5 % menos; 1,3 millones de turistas) y Francia (1,6 % menos; 1,1 millones) retrocedieron en el número de visitantes en comparación con septiembre de 2024.
En los nueve primeros meses, desde el Reino Unido llegaron a España 15,3 millones de turistas (un 4 % más); desde Francia, 10,2 millones (0,1 % menos); y desde Alemania, 9,5 millones (1,4 % más).
Por comunidades autónomas de destino, Cataluña figuró a la cabeza entre enero y septiembre, con 15,8 millones de turistas extranjeros, aunque se mantuvo plana en tasa interanual.
Baleares sumó 13,7 millones en ese mismo periodo, un 3 % más; y Andalucía sobrepasó a Canarias, con 11,5 millones de personas, un 7,3 % más.