España se sitúa por debajo de la UE y la OCDE en inversión universitaria

Según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre el sistema universitario en 2024, el gasto total por estudiante en España ronda los 16.000 euros, un 19,5 % inferior a la media de la OCDE (19.800 euros) y un 14,5 % inferior a la de la Unión Europea (18.600 euros).

El promedio de transferencias recibidas por alumno en las universidades públicas presenciales fue de 6.671 euros en el curso académico 2022-2023.

La Rioja (9.689 euros), Navarra (9.210 euros) y el País Vasco (9.065 euros) fueron las que más invirtieron por alumno, y Murcia (6.267 euros), Cataluña (5.599 euros) y Madrid (5.362 euros) las que menos.

Las recaudaciones más elevadas por los precios públicos que los alumnos abonaron por sus matrículas en el año 2022 se registraron en las universidades públicas de Madrid (1.620 euros) y Cataluña (1.508 euros); mientras que las menores se dieron en Andalucía (815) y Canarias (776).

Entre las 10 universidades con mayores recaudaciones por precios públicos por matriculado aparecen cinco de Madrid (Carlos III, Complutense, Autónoma, Politécnica y Alcalá) y cuatro catalanas (Autónoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, la de Barcelona y la de Lleida), además de la Universidad de Zaragoza.

En el lado opuesto, están las tres gallegas, las dos canarias y el resto son universidades andaluzas.

El precio medio del crédito matriculado en primera matrícula en grado en las universidades públicas españolas fue en el curso 2023-2024 de 15,49 euros, lo que implicaría el precio total de una carrera de cuatros cursos (240 créditos) de 3.717,6 euros de media.

A pocos días de que las seis universidades públicas madrileñas inicien una huelga por la escasa financiación, el Gobierno ha reactivado la Comisión de Trabajo abierta en noviembre de 2024 entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los estudiantes y sindicatos.

El objetivo es establecer un calendario para aumentar la inversión pública al 1 % en el año 2030, tal y como manda la Ley de Universidades, pero la Comunidad de Madrid ha anunciado que no participará en estas reuniones y en la última, celebrada la semana pasada, también se ausentó la consejería de Extremadura.