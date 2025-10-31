Expresidente peruano Kuczynski anuncia su candidatura al Senado en elecciones de 2026

Kuczynski confirmó en una entrevista con la emisora radial RPP que aceptó ser parte de la lista para el Senado de la alianza Fuerza y Libertad, que tendrá como candidata presidencial a la exministra Fiorella Molinelli, quien también dirigió el Seguro Social de Salud (EsSalud) durante la pandemia de la Covid-19.

El expresidente, que durante tres años estuvo bajo arresto domiciliario, debe enfrentar un juicio donde está acusado de lavado de dinero al supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht cuando era ministro del Gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), bajo la presunta apariencia de consultorías de su empresa Westfield Capital.

El exgobernante, para el que la Fiscalía pide 35 años de cárcel, explicó que ha aceptado liderar la lista al Senado de Fuerza y Libertad "porque la calidad del Congreso que hemos tenido en los últimos parlamentos ha sido deleznable, ha sido realmente terrible".

"Todos tenemos que tratar de mejorar. Yo no soy una persona perfecta, ciertamente, pero tengo mucha experiencia en temas mineros, ambientales, económicos, internacionales... y creo que podría contribuir a que el nuevo Senado que se convoca por primera vez en un montón de años sea un participante creíble y que dé confianza", dijo Kuczynski.

Perú volverá a tener más de treinta años después un Parlamento bicameral, con la reinstauración de un Senado, aprobado por el actual Legislativo pese a que más del 90 % de los peruanos votaron en 2018 en contra de volver a la bicameralidad.

PPK, como popularmente se le conoce a Kuczynski en Perú por sus siglas, insistió en que "tenemos el Congreso dirigido por bandas de gente que quiere evitar hacer reformas".

Entre esas bandas mencionó al partido fujimorista Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); al partido Alianza Para el Progreso (APP), del empresario y exgobernador regional César Acuña; y al partido Podemos Perú, del empresario José Luna.

"Esos no son partidos tradicionales. Es gente que tiene una agenda muy específica y que, lamentablemente, han apoyado todo esto de la minería ilegal, el Reinfo, etcétera...", comentó Kuczynski, que en 2018 dimitió ante las presiones de un Congreso dominado por el fujimorismo para destituirlo ante sospechas de corrupción dentro del caso Odebrecht.

"Ellos son los mandamases en sus 'partidos-banda' y es lógico que ahora se quieran presentar otra vez (a la Presidencia)", añadió.

Al preguntarle por el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien fue su vicepresidente y su sucesor una vez que él dimitió, Kuczynski criticó que esté evaluando inscribir como candidato presidencial a su hermano Mario Vizcarra a causa de la inhabilitación que pesa sobre él, impuesta por el Congreso a raíz de las imputaciones por presunta corrupción en su contra cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

"Es una decisión de ellos que se tendrá que ventilar en los tribunales porque él tiene una inhabilitación bien clara. El hermano es un caballo de Troya que lo han puesto ahí para que Martín pueda entrar en algún momento. Es un truco. El hermano no tiene ninguna experiencia política, cero", aseveró Kuczynski.