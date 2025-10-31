Fiscalía española pide traslado a España de una periodista afgana perseguida por talibanes

Lo que se solicita a Exteriores es que expida los salvoconductos y disponga las medidas y la documentación necesaria para hacer efectivo ese traslado inmediato, todo ello en aplicación del derecho internacional de derechos humanos, informó este viernes el Ministerio Fiscal.

La petición se justifica a la vista de la demanda de la interesada y del informe de la Comisaría General de Información, de los que se infiere que la situación personal en la que se encuentran estas personas es de "grave riesgo para su vida", como consecuencia de pertenecer en su país de origen a un colectivo "especialmente vulnerable y objeto de persecución especial", por el "hecho acumulativo de ser mujer y haber ejercido como periodista y activista social en defensa de los derechos de las mujeres".

Así consta en las alegaciones del Ministerio Fiscal en el proceso que se tramita en la Audiencia Nacional contra una resolución de 2024 del encargado de Negocios interino de la Embajada de España en Islamabad (Pakistán), que desestimó la solicitud de traslado a este país.

La desestimación se produjo en ese momento por no demostrar "de forma fundada persecución específica contra su persona en su país de origen que haya puesto en peligro su integridad física", lo que ahora rebate a Fiscalía de la Audiencia Nacional al considerar que la periodista afgana pertenece en su país de origen a un colectivo especialmente vulnerable y objeto de persecución especial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy