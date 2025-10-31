Georgia enviará a Ucrania generadores eléctricos por valor de casi medio millón de euros

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, dispuso la compra de generadores y su posterior entrega a las autoridades ucranianas por la agencia estatal Fondo de Desarrollo de la Energía.

Aunque Georgia ha apoyado a Ucrania frente la invasión rusa, le presta ayuda humanitaria y cumple las sanciones internacionales, no ha impuesto restricciones directas a Rusia, argumentando razones de interés nacional.

El marzo de 2023, un año después de que Rusia lanzara la invasión de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, retiró a su embajador en Georgia en protesta por la negativa de las autoridades georgianas a imponer sanciones a Moscú.

La oposición georgiana acusa al Gobierno de desarrollar políticas prorrusas y de abandonar la senda hacia la integración del país en la Unión Europea, objetivo refrendado en la Constitución.

