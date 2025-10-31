La bolsa de Fráncfort cierra a la baja y el DAX pierde un 0,68%

"Los inversores parecen haberse quedado sin ideas con respecto a un futuro positivo de las empresas del DAX". escribió el analista Frank Sohlleder de Brocker Activtrades.
Con la caída de hoy el DAX acumuló una pérdida semanal de 1,2 %. No obstante el selectivo cerró el mes de octubre con una subida del 0,3 %.
El 9 de octubre pasado el DAX había alcanzado un máximo histórico de 24.771,34 puntos.
Ahora el DAX parece encontrarse en una fase de consolidación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los inversores no reaccionaron a posibles impulsos de esta semana como la rebaja de intereses por parte del FED, el mantenimiento de los tipos de interés por parte del BCE o los informes trimestrales de algunas compañías.