31 de octubre de 2025 - 14:15

La bolsa de Fráncfort cierra a la baja y el DAX pierde un 0,68%

Berlín, 31 oct (EFE).- La bolsa de Fráncfort cerró este viernes a la baja y el índice selectivo DAX perdió un 0,68 % para quedar en los 23.958,30 puntos.

Por EFE

"Los inversores parecen haberse quedado sin ideas con respecto a un futuro positivo de las empresas del DAX". escribió el analista Frank Sohlleder de Brocker Activtrades.

Con la caída de hoy el DAX acumuló una pérdida semanal de 1,2 %. No obstante el selectivo cerró el mes de octubre con una subida del 0,3 %.

El 9 de octubre pasado el DAX había alcanzado un máximo histórico de 24.771,34 puntos.

Ahora el DAX parece encontrarse en una fase de consolidación.

Los inversores no reaccionaron a posibles impulsos de esta semana como la rebaja de intereses por parte del FED, el mantenimiento de los tipos de interés por parte del BCE o los informes trimestrales de algunas compañías.