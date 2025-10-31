La Bolsa de Milán baja un 0,06 % en jornada débil para todos los mercados europeos

Roma, 31 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes con una ligera bajada del 0,06 % de su índice selectivo FTSE MIB, que quedó en los 43.175,32 puntos, en una jornada de debilidad en los mercados europeos después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera mantener los tipos de interés ante la estabilidad de la inflación y las dudas de Wall Street.